الجمارك تحبط تهريب نكهات جوس وسجائر إلكترونية

الوكيل الاخباري - أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 35684 عبوة نكهات سجائر إلكترونية "جوس"، بالإضافة إلى 40 سيجارة إلكترونية، وعدد من أجهزة كشف المعادن.



وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك إن هذه المضبوطات عثر عليها أثناء تفتيش حاوية محملة بأثاث منزلي، مؤكدا أن هذه الضبطية تعتبر نوعية، وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والحس الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك.

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