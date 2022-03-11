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الجمعة، 11-03-2022 11:07 م

العقبة: ورشة عمل طبية تشاركية حول الإصابات البليغة

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الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الجمعة في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة ورشة عمل تشاركية مع فريق طبي متخصص من قوات البحرية الأميركية، إضافة لمرتبات من الخدمات الطبية.

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وتضمنت الورشة موضوع التعامل مع الإصابات البليغة في الكوارث والحروب والحوادث، مثل إصابات الدماغ والصدر والبطن والحوض والكسور والتعامل مع هذه الإصابات على كافة المستويات من لحظة استقبال الحالة إلى أن يتم توصيلها للمستشفى.


وقال مدير مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني، العميد الطبيب ماجد الصرايرة، أن هذا النشاط العلمي يعقد للمرة الثانية، بهدف التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية، مشيرا الى انه سيتم إرسال أطباء وتمريض لتدريبهم على كيفية التعامل مع الإصابات البليغة كإصابات الحروب و حوادث السير والكوارث الطبيعية.


وأضاف العميد الطبيب الصرايرة، أنه تمت مشاركة مرتبات الخدمات الطبية في التدريب على جهاز الأمواج الفوق صوتية والكشف عن النزيف حول القلب والرئتين ونزيف البطن، إضافة للتعامل السريع مع إصابات الجهاز التنفسي وإنقاذ الحياة كون هذه الإصابات تؤدي الى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها مباشرة وبالطريقة الصحيحة.


وتم خلال الورشة من باب تبادل الخبرات العلمية والعملية ربط إلكتروني مع أطباء من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الاميركية.


وأشاد الفريق الطبي لقوات البحرية الأميركية بالمستوى المتقدم للخدمات الطبية الملكية في كيفية التعامل مع الإصابات الحرجة.


 




 

 


 

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