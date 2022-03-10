الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

تحويل مستشفى خاص إلى لجان تحقيقية في وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعد مطالبته بـ170 ألف دينار لعلاج مريضة

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

البنك الدولي : الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا

داعش يعترف بمقتل زعيمه ويعلن خليفة له

عمدة كييف : نصف سكان العاصمة فرّوا منذ بدء التدخل الروسي

محاضرة حول دمج المراكز الإيوائية بالكرك

لقاء علمي في اليرموك عن إعداد وتقييم الخطط الدراسية الطبية

وزيرة الثقافة تفتتح مشروع التاريخ يُمكّن الحاضر في بيت إرث فينان

جرش : ورشة حول تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

الطفيلة التقنية تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج

الخميس، 10-03-2022 08:06 م

وزيرة الثقافة تفتتح مشروع التاريخ يُمكّن الحاضر في بيت إرث فينان

www


  الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم، قريتي فينان والقريقرة في محافظة العقبة، وافتتحت هناك مشروع "التاريخ يُمكّن الحاضر"، ومعرض منتجات "جمعية سيدات إرث فينان الثقافية"، الذي أقيم بمقر جمعية الشريف ناصر بن جميل الخيرية للتنمية الاجتماعية، بحضور السفيرة البريطانية بريدجيت بريند والنائب شاهة العمارين وستيفن مايدن مشرف المشروع وجمع من أهالي المنطقة.

وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الثقافة، فإن المشروع الذي تم تنفيذه من خلال ائتلاف جامعة ريدنغ في المملكة المتحدة وجامعة البترا في الأردن ومؤسسة رواد المستقبل يأتي لتمكين أفراد المجتمعات في الأردن، بتمويل من صندوق نيوتن، لبناء قدرات النساء في كل من قريتي قريقرة وفينان النائيتين في مجال الحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية وصنع الفخار، من وحي التراث لتحسين الإنتاج وتسويقه وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للنساء و عائلاتهن في المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045137488_0_118_3071_2048_1920x0_80_0_0_bdac5bbc116aa342a1fc4c62b01ab2da

تحويل مستشفى خاص إلى لجان تحقيقية في وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعد مطالبته بـ170 ألف دينار لعلاج مريضة

32022921713929904549

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

e

البنك الدولي : الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا

2202226171952781700852

محاضرة حول دمج المراكز الإيوائية بالكرك

e

لقاء علمي في اليرموك عن إعداد وتقييم الخطط الدراسية الطبية

320229164328517166597

جرش : ورشة حول تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

أخبار متعلقة
a

وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

w

سلطة العقبة تعتزم طرح عطاء لمتحف طائرات بجانب مطار الملك حسين الدولي

22022517558902163273

طقس بارد في اغلب المناطق حتى الخميس

1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

1220217162213376530388

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل في الصحافة الاقتصادية

image

اختتام فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة