وزيرة الثقافة تفتتح مشروع التاريخ يُمكّن الحاضر في بيت إرث فينان

الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم، قريتي فينان والقريقرة في محافظة العقبة، وافتتحت هناك مشروع "التاريخ يُمكّن الحاضر"، ومعرض منتجات "جمعية سيدات إرث فينان الثقافية"، الذي أقيم بمقر جمعية الشريف ناصر بن جميل الخيرية للتنمية الاجتماعية، بحضور السفيرة البريطانية بريدجيت بريند والنائب شاهة العمارين وستيفن مايدن مشرف المشروع وجمع من أهالي المنطقة.



وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الثقافة، فإن المشروع الذي تم تنفيذه من خلال ائتلاف جامعة ريدنغ في المملكة المتحدة وجامعة البترا في الأردن ومؤسسة رواد المستقبل يأتي لتمكين أفراد المجتمعات في الأردن، بتمويل من صندوق نيوتن، لبناء قدرات النساء في كل من قريتي قريقرة وفينان النائيتين في مجال الحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية وصنع الفخار، من وحي التراث لتحسين الإنتاج وتسويقه وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للنساء و عائلاتهن في المنطقة.

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