الجمارك تحبط تهريب 8387 سيجارة الكترونية

الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة /الزرقاء، من إحباط تهريب سجائر الكترونية ولوازمها بعدد يتجاوز (8387) سيجارة تم ضبطها داخل مخابئ سرية (طرمبات هواء)، وتم تحرير محضر ضبط أصولي بالمضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأعرب مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الجمركية في جميع المراكز الجمركية؛ لوقوفهم وتصديهم بكل حزم أمام ضعفاء النفوس العابثين بالاقتصاد الوطني، ومنعهم من دخول أي مادة مضرة لها تأثير سلبي مباشر على صحة وسلامة المواطنين.



وتعتبر السجائر الإلكترونية من المواد التي يُحظر استيرادها، وأن مثل هذه البضائع يتم مصادرتها لعدم إجازتها وحصولها على موافقات صادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتُعد هذه المضبوطات من المواد الممنوعة والتي لا يسمح بدخولها او تداولها ويمنع التخليص عليها.