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الإثنين، 21-11-2022 12:42 م

الجمارك تحبط محاولة تهريب (237) ألف حبة مخدرة من الكبتاجون

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إنّ كوادر مركز جمرك جابر الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط محاولة تهريب (237) ألف حبة كبتاجون المخدرة بما يعادل (42) كغم مُخبأة داخل تجويف في جسم الشاحنة (براد) المحمل بالفواكه والقادم من إحدى الدول المجاورة. 

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الجمارك تواصل جهودها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، وتجار السموم، وضرب منابع المخدرات بكل احترافية وإتقان في مختلف المواقع الجمركية وميادين العمل، ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا؛ لإنفاذ سيادة القانون وحماية المجتمع من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها وأضرارها، والتصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم.

وتدعو دائرة الجمارك الجميع إلى التواصل معها عبر مركز عمليات مكافحة التهريب على الرقم المجاني (105) عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات بسرية تامة.


 




 

 


 

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