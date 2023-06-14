الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

الوكيل الإخباري-

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أدرجت دائرة الجمارك الأردنية الشركة الأردنية لتسويق وتوزيع الأصناف العالمية، بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى التزام الشركة بالتشريعات والأنظمة الجمركية.وتم إدراج الشركة في القائمة بعد التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان، وكذلك بعد الانتهاء من عمليات التدقيق على أنظمة العمل المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد.وأكّد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليمه شهادة القائمة الذهبية والدرع التقديري للشركة على أهمية هذا البرنامج الذي يرتكز علـى مفهـوم الشـراكة الحقيقيـة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، وتقديـم الخدمـة المتميـزة لقطاعـات المتعامليـن مـع الجمـارك الأردنيـة.