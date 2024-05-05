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الأحد، 05-05-2024 10:12 ص

شاهد - أقمار ستارلينك في سماء الأردن مساء أمس

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الوكيل الاخباري - شهدت سماء الاردن مساء امس السبت  الساعة 8:40 منظومة ستارلينك 158 (  G6-55) او ما يسمى الانترنت الفضائي وهي تابعة لشركة سبيس اكس وفق رصد الجمعية الفلكية الأردنية .

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وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي إنها رصدت فوق سماء العالوك شمال العاصمة الأردنية عمان على شكل نقاط مضيئة، وحسب الرصد الأرضي كانت تزيد عن 20 قمر صناعي، واستمرت بضع دقائق، وهذه المنظومة هي عبارة عن قطار من الأقمار الصناعية أطلقت على متن صاروخ فالكون 9 من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، وعددها 24 قمر صناعي، وقد دخلت المجال الفضائي من الغرب باتجاه الشرق وبزاوية ارتفاع 10 درجات وارتفعت في السماء حتى زاوية 70 درجة.


وأضاف أنها ستعود للظهور مساء اليوم الأحد الساعة 8:43 بتوقيت الأردن، حيث تدخل المجال الفضائي من جهة الشمال الغربي بزاوية ارتفاع 10 درجات متجهة نحو الجنوب الغربي بزاوية ارتفاع 30 درجة، وتستمر في مدارها حول الأرض. 


علما أن شركة سبيس اكس أطلقت حوالي 4900 قمر صناعي من المنظومة ستارلينك حتى الآن منها 4500 قمر صناعي عامل، وقد حصلت الشركة على موافقة لنشر 12000 قمر صناعي وتقدمت بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30000 قمر إضافي علاوة على ذلك.

 


 




 

 


 

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