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الأحد، 05-05-2024 08:46 ص

انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي في البحر الميت اليوم

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الوكيل الاخباري - تنطلق في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت اليوم، فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة.

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وينظم فعاليات المنتدى مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان.


وحسب نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمّان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى سعد ناجي، يشارك بالمنتدى، ممثلا عن الرئيس العراقي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية كامل الدليمي، ووزير الصناعة العراقي ووفد من وزارة الكهرباء من العراق، إلى جانب وزراء من الأردن، وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية، ومجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة استثمار الأنبار وغرفة صناعة وتجارة أربيل وغرفة تجارة بغداد.


وينظم المجلس المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وجمعية البنوك الأردنية، وتشارك المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.


ولفت ناجي إلى أن المنتدى سيتخلله إقامة معرض على مدى يومين يستمر من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية إلى جانب لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين.


وأشار إلى أن جلسات عمل المنتدى تتمحور حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.


وبين أن الجلسات تتمحور كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.


ولفت ناجي الذي يشغل كذلك منصب أمين سر المجلس، إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.


 




 

 


 

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