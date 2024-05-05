إدارة السير تكشف عن سبب الازدحام المروري في صويلح

الوكيل الاخباري-

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قال الملازم أول مؤيد محافظة من إدارة السير إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات .وقال المحافظة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام أن كوادر إدارة السير عملت على رفع مركبة معطلة تسببت بأزمة مرورية على مدخل العاصمة عمان باتجاه نفق صويلح.وبين انه تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق شارع الجيش في محافظة الزرقاء نتج عنه اصابة واحدة متوسطة.وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات "تتابع قريب" بالقرب من نفق الرابع ولم ينتج عنه إي اصابات.