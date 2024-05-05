وزارة الاستثمار تختم فعاليات الجولة الترويجية في العاصمة البريطانية

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة الاستثمار فعاليات الجولة الترويجية في العاصمة البريطانية لندن والتي استغرقت ثلاثة أيام، تماشياً مع مُستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، واستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026.



وقالت وزارة الاستثمار في بيان صحفي الأحد أن وزيرة الاستثمار خلود السقاف والوفد المرافق أجرت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع القطاعين العام والخاص البريطاني.



وبحسب الوزارة جرى استعراض العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد الأردني، وشرح مفصل عن بيئة الاعمال وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن ومن بينها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما اتخذته الحكومة ووزارة الاستثمار من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين واهم الحوافز والاعفاءات والتسهيلات الاستثمارية التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.



ولفتت وزارة الاستثمار في بيانها أن ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في بريطانيا، كان له نتائج إيجابية بلفت الأنظار الى الاستثمار في الأردن حيث ابدى عدد كبير من قادة الاعمال والمستثمرين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية ورغبتهم بعمل زيارات الى الأردن للتعرف بشكل اكبر وتفصيلي على هذه الفرص، وسيتم العمل والمتابعة من قبل الوزارة للترتيب لتلك الزيارات في القريب العاجل.



كما أكدت شركة Plexal والتي تعد من كبرى حاضنات الأعمال في بريطانيا على لسان رئيسها التنفيذي رغبتها في توسيع اعمالها في الشرق الأوسط خاصةً في الاردن، وتم الاتفاق على الترتيب لزيارة مرتقبة لتمكين الشركة من اتخاذ الأردن مقراً لها في الشرق الاوسط.





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