الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس

إطلاق مبادرة أردنية لتوفير الغذاء لأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي

اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب على غزة

حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية

المدارس الخاصة: عقد عمل جديد للمعلمين المعينين لأول مرة مدته 12 شهراً

الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 % عام 2026

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

صور- فيضان يجتاح مناطق واسعة في تكساس

الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية نهاية الأسبوع

صور- مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض

الأحد، 05-05-2024 09:02 ص

الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي

6637192e42360411926298be


الوكيل الإخباري- تجري الصين مناورات عسكرية في الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي في الفترة من 5 إلى 12 مايو، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الأمن البحري الصينية.

اضافة اعلان


وستجري التدريبات في مضيق بوهاي في الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي من 5 إلى 12 مايو.


وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم تحديد إحداثيات منطقة المناورات وسيتم حظر الدخول إليها خلال فترة المناورات.


يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين أنها أجرت مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.


RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-05 at 10.57.48 AM

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

3333

صور- فيضان يجتاح مناطق واسعة في تكساس

3A63B7E2-DAFC-4B77-9723-BDC9DE674C8F

صور- مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض

661af1ceec638-528x410-1

موسكو تحذر من احتمال تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل

6636fc6c4c59b7331e20f883

استراليا .. مقتل فتى بأيدي الشرطة إثر شنه هجوما بسكين

مقتل 55 شخصًا نتيجة الأمطار الغزيرة بالبرازيل - 1-821d3a60-84f4-47e2-b666-78b5edca3bc6

البرازيل : مصرع أكثر من 55 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

أخبار متعلقة
634325

بلينكن: واشنطن تريد أن تمنح جزر المحيط الهادئ خياراً أفضل من الصين

WhatsApp Image 2024-05-01 at 11.52.12 AM

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

907f7cc1-38fb-4faa-b4fe-f9e31bbd8150

فيديو- 5 قتلى وأكثر من 30 جريح بإعصار عنيف ضرب الصين

6625ecc64236043f4e3ff924

فقدان 11 وإجلاء عشرات الآلاف جراء عواصف تضرب جنوب الصين

617966

تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية بمحيطها

661da43a4236044c9509293f

بكين: ملتزمون تعزيز السلام وتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً