الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الشرقي

الوكيل الإخباري- تجري الصين مناورات عسكرية في الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي في الفترة من 5 إلى 12 مايو، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الأمن البحري الصينية.

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وستجري التدريبات في مضيق بوهاي في الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي من 5 إلى 12 مايو.



وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم تحديد إحداثيات منطقة المناورات وسيتم حظر الدخول إليها خلال فترة المناورات.



يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين أنها أجرت مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



RT