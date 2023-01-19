الجمارك تستحدث مكتب لخدمة المتقاعدين

الوكيل الإخباري

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- افتتح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الخميس، مكتب لخدمة متقاعدي الجمارك، لتلبية احتياجاتهم وخدمتهم على أفضل وجه.وقال القضاة إن الدائرة عملت على استحداث المكتب الخاص بخدمات متقاعدي الجمارك في مبنى الدائرة الرئيسي؛ لاستقبالهم بالشكل اللائق والسير بمعاملاتهم الشخصية وإنجازها حسب الأصول.وتأتي هذه الخطوة إلتزامًا من الدائرة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في ضرورة استمرار التواصل الاجتماعي ما بين مؤسسات الدولة ومتقاعديها، واهتمامها الكبير في تحقيق رسالة وأهداف الدائرة، وتمكين المتقاعدين من الحصول على الخدمة المثلى، وإشراكهم في مختلف الفعاليات والاستفادة من خبراتهم الجمركية من خلال تدريب موظفي الدائرة في مختلف المواضيع الجمركية، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة العمل.وتخلل حفل الافتتاح تكريم عدد من ضباط متقاعدي الجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة في المحافظة على أمن الوطن وخدمة المواطنين، وما تركوه من بصمات واضحة في عملية التطوير والتحديث التي شهدتها دائرة الجمارك.وأكّد القضاة على اعتزازه بالجهود التي بذلوها طيلة سنوات خدمتهم، والتي كانت مثالاً للعمل الجاد والحرص العميق والحس المسؤول تجاه الأمانة التي حملوها، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.من جهتهم أكّد الضباط المتقاعدين أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على حرص دائرة الجمارك على التواصل مع المتقاعدين ورعاية مصالحهم، مثمنين هذه اللفتة الرائعة من المدير العام، وأنهم دائمًا على العهد في سبيل رفعة الوطن بقيادته الهاشمية.