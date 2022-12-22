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الخميس، 22-12-2022 03:22 م

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة

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الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

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وتاليا نص الإرادة:


"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:


يعين معالي السيد مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار.


صدر عن قصرنا رغدان العامر في 28 جمادى الأولى من سنة 1444هجرية، الموافق 22 من كانون الأول لسنة 2022 ميلادية".


وأدى الوزير القيسي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.


وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز، وزير السياحة والآثار من منصبه اعتبارا من تاريخ 22/12/2022. 

 




 

 


 

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