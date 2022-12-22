تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت مصادر متطابقة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بصدد إجراء تعديلا وزاريا على حكومته اليوم الخميس.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعديل الوزاري سيكون محدودا، حيث شمل حقيبة وزارة السياحة فقط.

وأضافت أن الخصاونة كان قد قبل في وقت سابق من اليوم الخميس، استقالة وزير السياحة نايف الفايز، فيما يتوقع تعيين مكرم القيسي خلفا الفايز بالسياحة.

وأشارت المصادر إلى أن التعديل جاء بهدف تعيين الفايز رئيسا لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يذكر أن التعديل المرتقب هو السادس على حكومة الخصاونة التي تشكلت في تشرين الأول 2020.

