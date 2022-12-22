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الخميس، 22-12-2022 03:00 م

الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورة تدريبية في العقبة

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الوكيل الإخباري - اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظة العقبة اليوم الدورة التدريبية -قبل الأخيرة- ضمن سلسلة دورات تستهدف منتسبي مبادرة بصمات شبابية في مختلف محافظات المملكة.

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وركزت الدورة التي انعقدت لمدة يومين على عدد من المحاور والموضوعات من بينها: الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ومفاهيم حقو الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى دور المركز الوطني لحقوق الإنسان وآلية عمله ونطاق اختصاصه بموجب قانونه وصلاحياته، وغيرها من العناوين.


ويأتي انعقاد هذه الدورة ضمن أنشطة المركز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي إطار دوره التوعوي بأهمية قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافتها لدى المجتمع المحلي بكافة فئاته.


وكانت إدارة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان عقدت دورات مماثلة في عدد من محافظات المملكة.

 




 

 


 

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