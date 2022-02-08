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الثلاثاء، 08-02-2022 08:24 م

الجمارك تعقد دورة حول الرقابة الداخلية والجمركية

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال دورة عقدتها الدائرة حول "الرقابة الداخلية والرقابة الجمركية"، على أهمية انعقاد مثل هذه البرامج والدورات لكافة موظفي الجمارك التي ترتبط بعملهم في المجال الرقابي الجمركي في جميع المراكز الجمركية، لتعزيز عملية الضبط والرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة وزيادة جودة الأداء في العمل لتحسين وتعزيز الرقابة الذاتية لدى جميع الموظفين.

وبين أن هذه الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الموظفين وصقل مهاراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات للقيام بالمهام والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه.

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