الجمارك: لا وجود للمزاجية في عملية التخمين ونستند إلى مواد القانون

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السبت، 29-01-2022 05:20 م

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الوكيل الاخباري  - أكد مدير القيمة في دائرة الجمارك عقيد جمركي وائل الشقيرات، أن التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة تنسجم تماما مع التعرفة العالمية وتلبي متطلبات اتفاقية الشراكات مع الدول والمجموعات والهيئات الدولية التي يرتبط معها الأردن بمثل هذا النوع من الاتفاقيات.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن أي تعديل على التعرفة الجمركية يخضع لمعايير وشروط هذه الاتفاقيات، إضافة إلى كون نسبة الرسوم المستوفاة على البضائع المستوردة حسب جداول التعرفة ثابتة بقرار من مجلس الوزراء ولا يمكن تعديلها إلا بقرار مماثل من المجلس.

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