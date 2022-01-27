الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

هل تسقط صلاة الجمعة بعذر الثلج؟

وزير صحة أسبق: "الأمور بدها مخافة الله واحترام عقول الناس"

ايطاليا تسجل 389 وفاة وأكثر من 155 ألف اصابة مؤكدة بكورونا

الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة

الخميس، 27-01-2022 06:22 م

الجمارك تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

1202223161717403748436


 الوكيل الاخباري - اعلنت دائرة الجمارك الاردنية عن انضمام شركة سنا لصناعة الادوية الى برنامج القائمة الذهبية في مجال الاستيراد؛ للاستفادة من التسهيلات الجمركية الممنوحة للشركات المدرجة على هذه القائمة.

ويأتي انضمام الشركة للقائمة الذهبية، بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني للشركة، والتي شملت التحقق من متطلبات الالتزام المتعلقة بالمتطلبات الجمركية، ومتطلبات الأمان، وكذلك التدقيق على أنظمة العمل المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد، بعد تقييم مدى التزام الشركة بالتشريعات والأنظمة الجمركية، حيـث حققت الشركة شروط ومعايير برنامج القائمة الذهبية في مجال الاستيراد، وتم تصنيفها ضمن فئة الخطورة المتدنية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_20

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

wwww

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

120222513162482165308

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

1202225154519846815773

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

1202219205519314021185

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

1202227154028327047848

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

أخبار متعلقة
18800_large

احباط تهريب أراجيل وسجائر الكترونية في جمرك العمري

0L5A0226

الجمارك تخصص رقما للإبلاغ عن المخالفات الجمركية

0L5A0225

الجمارك تبرر إلغاء القوائم الاسترشادية

1574861256086-780x470

الألبسة: قرار الجمارك يعاكس إعادة النظر بالتعرفة الجمركية

fffff

علا الفارس : قريبا الجانب الآخر للأمير علي بن الحسين

اد

مهيدات: 18% زيادة صادرات الأدوية خلال عام 2021