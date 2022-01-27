الجمارك تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

الوكيل الاخباري - اعلنت دائرة الجمارك الاردنية عن انضمام شركة سنا لصناعة الادوية الى برنامج القائمة الذهبية في مجال الاستيراد؛ للاستفادة من التسهيلات الجمركية الممنوحة للشركات المدرجة على هذه القائمة.



ويأتي انضمام الشركة للقائمة الذهبية، بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني للشركة، والتي شملت التحقق من متطلبات الالتزام المتعلقة بالمتطلبات الجمركية، ومتطلبات الأمان، وكذلك التدقيق على أنظمة العمل المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد، بعد تقييم مدى التزام الشركة بالتشريعات والأنظمة الجمركية، حيـث حققت الشركة شروط ومعايير برنامج القائمة الذهبية في مجال الاستيراد، وتم تصنيفها ضمن فئة الخطورة المتدنية.

اضافة اعلان