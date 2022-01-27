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الخميس، 27-01-2022 07:20 م

الجمارك تحبط تهريب أراجيل وسجائر الكترونية ولوازمها في جمرك العمري

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك فادي القضاة، ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك العمري تمكنت من ضبط 7 آلاف سيجارة وارجيلة الالكترونية و8 آلاف قطعة من لوازم واكسسوارات السجائر.

وأضاف الناطق الاعلامي، بأنه تم الاشتباه بالشاحنة الواردة إلى المركز والمحملة بالأثاث، وتم تحويلها إلى جهاز الفحص بالاشعة (Xray) وتم العثور على المهربات مخبأة بمخابئ سرية داخل الاثاث وتم تنظيم محضر ضبط بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية. هذا ويقوم المهربون بإدخال السجائر الالكترونية ولوازمها بطرق غير مشروعية لعدم وجود موافقات مسبقة من قبل الدوائر الحكومية المختصة مثل الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وعدم اخضاعها للفحوص اللازمة لما لها اضرار جسيمة تؤثر على صحة وسلامة الإنسان.

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