تعرف على قصة إسراء التي أشعلت غضب مواقع التواصل الاردنية - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - منعت دائرة الجمارك العامة إدخال جهاز طبي لمريضة أردنية تعاني من مرض نادر ، علما أن هذا الجهاز غير متوفر في الأردن دون إبداء الأسباب.



وقالت الشابة إسراء التايه في منشور على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك" :"الموضوع اصعب من تدخيل الجمل بإبرة.. كخطوة اولى الجمارك رفضو المعاملة وكتبو "عدم إنجاز" على البيان الجمركي.. يعني ممنوع دخولها على الاردن.. هلأ بدنا نبدأ المحاولة والمفاوضة..لازم نجيب قائمة طويلة من الاوراق الحكومية لحتى نحاول نقنعهم..تقرير طبي، كتالوج الاستخدام، فاتورة، صورة شخصية، صورة هويتي، صورة دفتر العائلة، صورة جواز واقامة خالي (لانو البريد باسمو)، رسوم جمركية اعلى من سعر القطع، ورقة من الأمن العسكري".



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة اسراء مطالبين الجهات المعنية بحل مشكلتها .



وتاليا نص ما كتبته إسراء :

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