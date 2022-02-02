القضاة: الجمارك تسعى للتطوير المستمر على إجراءات النافذة الوطنية للتجارة

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الوكيل الاخباري - التقى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، وفداً ضم ممثلي القطاعات التجارية لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية وعدد من مدراء الدائرة والمراكز الجمركية.

وأكد القضاة خلال اللقاء على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والتي تسهم بشكل فاعل بدفع عجلة الاقتصاد، مشيراً بأن دائرة الجمارك الأردنية دائماً أبوابها مفتوحة لجميع القطاعات التجارية والصناعية للتحاور والتشاور بشكل فاعل وبناء والأخذ بجميع التوصيات التي يقرها القطاع الخاص، بهدف تعزيز التشاركية الفاعلة في اتخاذ قرارات صائبة تؤدي إلى إدامة النمو الاقتصادي بشكل ينعكس ايجاباً على المواطنين.

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