الجمارك تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

الوكيل الاخباري -اعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن انضمام شركة الموردون لتكنولوجيا وتقنيات البناء إلى برنامج القائمة الذهبية في مجال الاستيراد؛ للاستفادة من التسهيلات الجمركية الممنوحة للشركات المدرجة على هذه القائمة.



وادرجت الجمارك وفق بيان اليوم الاثنين، الشركة بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام عمليات التدقيق الميداني للشركة، والتحقق من متطلبات الالتزام المتعلقة بالمتطلبات الجمركية، ومتطلبات الأمان، وكذلك التدقيق على أنظمة العمل المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد، بعد تقييم مدى التزام الشركة بالتشريعات والأنظمة الجمركية، حيـث حققت الشركة شروط ومعايير برنامج القائمة الذهبية في مجال الاستيراد، وتم تصنيفها ضمن فئة الخطورة المتدنية.

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