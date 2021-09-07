الجمارك: نريد استغلال الموارد المتاحة وضبط النفقات

الوكيل الاخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة على أهمية دور مدققي الرقابة في المراكز الجمركية في تعزيز الضبط والرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة والاحترافية في منظومة العمل الجمركي، إضافة إلى رفع جودة الأداء وتعزيز الرقابة الذاتية لدى الموظفين، بما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية التي تؤكد على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.



وشدد القضاة على ضرورة التوسع في مهام مدققي الرقابة في المراكز الجمركية ، لتشمل النواحي الفنية والإدارية بموازاة النواحي المالية وذلك بعد أن تم إلحاق مدققي الرقابة الجمركية في كافة المراكز الجمركية بمديرية الرقابة والتفتيش، ومتابعة جودة وكفاءة الإجراءات الجمركية وحسن التعامل مع متلقي الخدمة، سواء المواطنين العاديين أو القطاع التجاري وتفعيل الرقابة على الأنظمة والبرامج الإلكترونية المختلفة، انطلاقاً من رسالة الجمارك الأردنية لتقديم خدمات جمركية متميزة لمتلقي الخدمة ضمن أحدث المواصفات العالمية.



وأشار القضاة خلال ترؤسه اجتماعاً ضم مدير مديرية الرقابة والتفتيش ورؤساء الرقابة في المراكز الجمركية، لمناقشة “دليل عمل مدققي الرقابة الجمركية” إلى ضرورة إيجاد أفضل السبل والآليات لتطوير العمل الرقابي بما يضمن التزام الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي واستغلال الموارد المتاحة وضبط النفقات، وكذلك تحري الدقة والموضوعية، بغية نقل الصورة الحقيقية لما يجري في المراكز الجمركية للإدارة العليا؛ لتمكينها من القيام بدورها في المساءلة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بعدالة وشفافية.

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