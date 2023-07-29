الجمارك: ١٢٢ شركة في برنامج القائمة الذهبية

الوكيل الإخباري - وصل مجموع الشركات التي أُدرجت في برنامج القائمة الذهبية ١٢٢ شركة، منذ انطلاق البرنامج عام 2005.

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وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات، فضلاً عن أنه يعتبر من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية، مشيداً بجهود والتزام الشركات التي أدرجت ضمن هذا البرنامج (القائمة الذهبية) .



ويُذكر أن من المزايا والتسهيلات التي تُمنح للشركات المدرجة بعد تحقيقها كامل الشروط وتطبيقها لكافة معايير الالتزام المطلوبة لهذا البرنامج، يُسهم في التوسع في منح المسرب الأخضر والإفراج السريع عن البضائع لقاء الضمانات المالية المناسبة، والسرعة في إنجاز البيانات العائدة لتلك الشركات، مما يخفض الكلف ويُسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد .