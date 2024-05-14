الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

تقرير : نحو 76 مليون نازح في العالم عام 2023

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

الثلاثاء، 14-05-2024 10:31 ص

الجمارك: 1136 إعفاء جمركي طبي للمركبات منذ بداية العام

5f8721420d24b


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

بلغ عدد الإعفاءات الجمركية الطبية الممنوحة من دائرة الجمارك العامة منذ بداية العام الحالي نحو 1136  اعفاء جمركي مشروط.اضافة اعلان


وقالت الجمارك لـ "الوكيل الإخباري" إن لجنة الإعفاءات الجمركية الطبية تتوّلى مهام استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات إلكترونيا، ودراستها والتحقق من استحقاق طالبيها، والتأكد من توفر شروط منح الاعفاء، وفحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص، ورفع التنسيب بالموافقة على منح الاعفاء من عدمه.

وبينت أن الشرائح التي تمنح الإعفاء هي القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها وقصر القامة على ان لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور وكف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (60/6 ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي و الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة و إعاقات التوحد ومتلازمة داون والإعاقات العصبية أو النفسية  أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم والتصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه. 

وأشارت إلى أنه لا يجوز للأشخاص الذين رفضت طلبات حصولهم على الإعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8869

التربية تطلق مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول بمشاركة 6 دولة عربية

كيفية-تقديم-موازي-في-جامعة-العلوم-والتكنولوجيا

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

88

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

1600251184140837100

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

0L5A1502 - Copy

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

0

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد