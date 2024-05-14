الجمارك: 1136 إعفاء جمركي طبي للمركبات منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

بلغ عدد الإعفاءات الجمركية الطبية الممنوحة من دائرة الجمارك العامة منذ بداية العام الحالي نحو 1136 اعفاء جمركي مشروط. اضافة اعلان





وقالت الجمارك لـ "الوكيل الإخباري" إن لجنة الإعفاءات الجمركية الطبية تتوّلى مهام استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات إلكترونيا، ودراستها والتحقق من استحقاق طالبيها، والتأكد من توفر شروط منح الاعفاء، وفحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص، ورفع التنسيب بالموافقة على منح الاعفاء من عدمه.



وبينت أن الشرائح التي تمنح الإعفاء هي القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها وقصر القامة على ان لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور وكف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (60/6 ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي و الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة و إعاقات التوحد ومتلازمة داون والإعاقات العصبية أو النفسية أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم والتصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.



وأشارت إلى أنه لا يجوز للأشخاص الذين رفضت طلبات حصولهم على الإعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.