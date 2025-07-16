ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني إلى 3.6 %

الوكيل الإخباري- سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا غير متوقع خلال شهر حزيران، مدفوعا بزيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

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وأفاد المكتب الحكومي اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في حزيران، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في أيار الماضي، متجاوزا توقعات المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا بقاء المعدل دون تغيير.