ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني إلى 3.6 %

وأفاد المكتب الحكومي اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في حزيران، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في أيار الماضي، متجاوزا توقعات المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا بقاء المعدل دون تغيير.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية ، فإن هذا الارتفاع يثير قلق صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، ولا سيما في ظل استمرار الضغوط على الأسر البريطانية التي تعاني من تكاليف المعيشة المرتفعة، وسط توقع أن يؤثر هذا التطور على القرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
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