الأربعاء 2025-07-16 01:51 م
 

ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني إلى 3.6 %

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-    سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا غير متوقع خلال شهر حزيران، مدفوعا بزيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

اضافة اعلان


وأفاد المكتب الحكومي اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في حزيران، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في أيار الماضي، متجاوزا توقعات المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا بقاء المعدل دون تغيير.


وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية ، فإن هذا الارتفاع يثير قلق صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، ولا سيما في ظل استمرار الضغوط على الأسر البريطانية التي تعاني من تكاليف المعيشة المرتفعة، وسط توقع أن يؤثر هذا التطور على القرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ىتتلاى

فيديو منوع الكلب فقد لأسبوعين وهذه كانت ردة فعل القطة المنزلية عند عودته

حكمز

فيديو منوع فيديو مذهل يوثق لحظة ضرب صاعقة لأطول برج في أمريكا

وزارة البيئة

أخبار محلية العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير تشيلي

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير تشيلي

عرض كوميدي مميز لصالح النواوي

أخبار الشركات The Domain يستضيف عرض كوميدي مميز لصالح النواوي

تع

فن ومشاهير جدل في عزاء شقيق زياد برجي بسبب تفاعل رحمة رياض مع دانييلا رحمة (فيديو)

قوات الاحتلال تعلن استهداف "مدخل مجمع الأركان العامة في دمشق"

عربي ودولي سماع دوي انفجار قوي في دمشق

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني إلى 3.6 %



 
 



الأكثر مشاهدة