الأربعاء 2025-07-16 01:51 م
 

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 16-07-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات التابع بين السُّلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية.

وعلى صعيد الإجراءات المتعلِّقة بدعم الأنشطة الاقتصاديَّة وتخفيف الأعباء عنها، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهراً، وذلك اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات والمكلَّفين بتسوية ما مجموعه 696 قضيَّة عالقة، وذلك استمراراً للإجراءات التخفيفيَّة عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضَّريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون.


وعلى صعيد التَّحديث الإداري واتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

 

وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم في مجال التَّنمية الاجتماعيَّة مع حكومة الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشَّقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتَّجارب في المجالات المختلفة للتَّنمية والرِّعاية الاجتماعيَّة.


كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.


على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزَّاق العربيَّات أميناً عامَّاً لوزارة البيئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.

 
 
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