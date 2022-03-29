الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين تدعو الحكومة لتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري  

الوكيل الاخباري - دعا رئيس الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور الحكومة لتمديد حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري حتى نهاية العام .



على ان يتم الاستمرار بالاعفاءت للشقق والاراضي بنسبة 50% والاستمرار باعفاءات على معاملات الانتقال والتخارج .



وشدد الناطور على اهمية التمديد لما له اثر ايجابي على استمرار الانتعاش الاقتصادي وتنشيط السوق العقاري نظرا للتراجع الذي اصاب السوق العقاري خلال وبعد جائحة كورونا .



وبين اهمية الاستمرار بالاعفاءات في ظل ارتفاع تكاليف الانشاءات وارتفاع اسعار المواد الاولية ووجود اسواق عربية واقليمية منافسة للسوق العقاري الاردني.

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