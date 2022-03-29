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الثلاثاء، 29-03-2022 09:13 م

الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين تدعو الحكومة لتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري  

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 الوكيل الاخباري - دعا رئيس الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور الحكومة لتمديد حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري حتى نهاية العام .

على ان يتم الاستمرار بالاعفاءت للشقق والاراضي بنسبة 50% والاستمرار باعفاءات على معاملات الانتقال والتخارج .

وشدد الناطور على اهمية التمديد لما له اثر ايجابي على استمرار الانتعاش الاقتصادي وتنشيط السوق العقاري نظرا للتراجع الذي اصاب السوق العقاري خلال وبعد جائحة كورونا .

وبين اهمية الاستمرار بالاعفاءات في ظل ارتفاع تكاليف الانشاءات وارتفاع اسعار المواد الاولية ووجود اسواق عربية واقليمية منافسة للسوق العقاري الاردني.

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