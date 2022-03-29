الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين تدعو الحكومة لتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري  

الوكيل الاخباري - دعا رئيس الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور الحكومة لتمديد حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري حتى نهاية العام .
على ان يتم الاستمرار بالاعفاءت للشقق والاراضي بنسبة 50% والاستمرار باعفاءات على معاملات الانتقال والتخارج .
وشدد الناطور على اهمية التمديد لما له اثر ايجابي على استمرار الانتعاش الاقتصادي وتنشيط السوق العقاري نظرا للتراجع الذي اصاب السوق العقاري خلال وبعد جائحة كورونا .
وبين اهمية الاستمرار بالاعفاءات في ظل ارتفاع تكاليف الانشاءات وارتفاع اسعار المواد الاولية ووجود اسواق عربية واقليمية منافسة للسوق العقاري الاردني.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة