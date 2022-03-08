توضيح حول عطلة المدارس يوم الانتخابات

الوكيل الإخباري - رجحت مصادر حكومية أن تتخذ الحكومة قرار تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية يوم الانتخابات المحلية الذي يصادف الثلاثاء 22 آذار الجاري خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن قرار العطلة يأتي لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات ولتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري.

وأضافت أن العطلة ستكون لمدة يوم واحد لكافة المؤسسات الحكومية بما فيها عطلة المدارس التي اختيرت كمراكز للاقتراع والفرز.

وأوضحت المصادر أن كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب لن تأخذ وقتا طويلا في إعداد وتجهيز مراكز الاقتراع بالكاميرات والصناديق وغيرها من التجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية.

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.



