السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

الدفاع المدني يُحذر من حرق الأعشاب الجافة

تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

الجنيدي نقيباً لتجار ومنتجي الأثاث

تعرف على حالة الطقس يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

هل يجوز إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية بدل أجرته؟ .. الإفتاء توضح

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

مدفيديف يدعو للالتفاف حول بوتين ضد أعداء روسيا في الداخل والخارج

السبت، 24-06-2023 01:45 م

الجنيدي نقيباً لتجار ومنتجي الأثاث

1687603686489


الوكيل الإخباري-  اختارت الهيئة العامة لنقابة تجار ومنتجي الأثاث في اجتماعها السنوي العادي، أحمد الجنيدي نقيباً بالتزكية للسنوات الأربع المقبلة، وعيسى سكاردة، وأمجد استيتية، وعبد الجليل زلوم، وياسر العتال، وناصر شحادة، وجمال عاشور، ورامي المجالي، وأحمد الحلو، أعضاءً.

اضافة اعلان


وقررت الهيئة خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل رسوم الانتساب للنقابة، لتصبح 20 ديناراً للحرفيين، و40 ديناراً للمصانع، و60 ديناراً لأصحاب الشركات الكبيرة.
وناقشت الهيئة في اجتماعها التقرير الإداري، وإنجازات النقابة عن السنة المنتهية في 31/12/2022، وأقرت البيانات المالية لنفس الفترة، وفوضت بتعيين مدقق حسابات للسنة المالية الحالية.


وعرض رئيس النقابة، السابق شرف الهياجنة، لمجموعة من التحديات التي تواجه عمل القطاع، منها غياب الدعم الحكومي للإنتاج أو التصدير مما أضعف تنافسية القطاع، والافتقار إلى وجود جهات رسمية أو شركات تسويقية متخصصة تعنى بدراسة الأسواق الخارجية للمساعدة على التصدير وتسويق المنتج الأردني من الأثاث، وعدم مواءمة القوانين والأنظمة الناظمة للصناعة والتجارة بالمملكة مع الظروف الاقتصادية سريعة التحول، مما أدى لخروج العديد من أصحاب الأعمال من سوق العمل، وتسريح العمالة، وعدم قدرة أصحاب الأعمال بالقطاع في كثير من الأحيان على مواكبة كل ما هو جديد في صناعة الأثاث لضعف راس المال المستثمر ولارتفاع التكاليف بالنسبة للمنشأة الواحدة، و حرمان المستثمر الأردني من الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي بقانون الاستثمار بالمناطق التنموية، مما يزيد التكاليف.


ولفت الهياجنة إلى أن جميع المواد الداخلة بالصناعة هي مواد مستوردة، مما يعني ارتفاع أجور نقلها، بالإضافة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار الكهرباء الذي انعكس على ارتفاع التكاليف وأضعف القدرة على المنافسة، وإيجارات العقارات من معارض ورش إنتاج، ونقص الأيدي العاملة الفنية والماهر.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWN_70319image_story

حركة تجارية نشطة في الكرك استعدادا للعيد

1687606503898

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

5202322163750750067126

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

290764

الدفاع المدني يُحذر من حرق الأعشاب الجافة

البنك المركزي (5)

تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

d-80-الإفتا-توضح-حكم-التعامل-مع-الأضحية-والسيطرة-عليها-قبل-الذبح

هل يجوز إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية بدل أجرته؟ .. الإفتاء توضح