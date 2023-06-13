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الثلاثاء، 13-06-2023 11:36 ص

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

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الوكيل الإخباري - أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".


وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (٥٠٠) غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


 




 

 


 

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