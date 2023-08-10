الجيش : تطبيق قواعد الاشتباك مع شخصين من الجنسية التركية

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها الحدودية محاولة تسلل شخصين من الجنسية التركية.



وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبّقت قواعد الاشتباك مع المتسللين، وألقت القبض عليهما، وجرى تحويلهما إلى الجهات المختصة، مشدداً على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لن تتهاون في حماية حدود الوطن، والتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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