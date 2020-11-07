السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 02:10 م

الجيش: سنتعامل بكل قوة وحزم مع كل متسلل

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء الجمعة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وبين المصدر في بيان، بأنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كف حشيش عدد (409)، وحبوب مخدرة نوع لاريكا عدد (36335)، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة".


كما أضاف المصدر أن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء الجمعة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية".


وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن والمحافظة على أمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.


 




 

 


 

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