فتح باب التجنيد بالجيش لهذه التخصصات - تفاصيل

الوكيل الإخباري - اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لاستخدام عدد من الذكور بالصبغة المدنية وبعقد استخدام من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الطبية (مختبرات طبية، تمريض، إسعاف متخصص) لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية بشروط معينة لهذا العام 2020 .



وعلى الراغبين بالتسجيل التقديم الكترونياً خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي فعل إعتبارا من مساء أمس الثلاثاء الموافق 3/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020.

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وسيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط بواسطة رسالة نصية من خلال الموقع الالكتروني أو الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه .



ولمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الالكتروني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo ) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد (dpatajneed.jaf.mil.jo) .



** الشروط العامة .

أ. أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يزيد العمر عن (26) عام لغاية تاريخ 31/12/2020 .

جـ. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .

د.أن لا يقل الطول عن (160) سم وان يتناسب الطول مع الوزن وعكس ذلك لن ينظر بطلبه .

هـ.أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس بالتخصص المطلوب .

و.أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن لا يكون قد خدم بالقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية الأخرى.



ح. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة التالية :

(1)الفحص الطبي .

(2) فحص الاختصاص .

(3) المقابلة الشخصية .

ط. ارتداء ( الكمامة ، القفازات ) والتقيد بشروط السلامة العامة .



** الوثائق المطلوبة .



أ. هوية شخصية الممغنطة مثبت عليها الرقم الوطني + صورة مصدقة عنها .

ب. كشف العلامات و الشهادة الدراسية الأصلية أو صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي .

جـ.شهادة مزاولة المهنة .

د. صورة شخصية حديثة عدد (2) قياس 4×6 .

هـ.شهادة ولادة أصلية عدد (1) أو صورة مصدقة عنها .

و. دفتر العائلة صفحة الوالد أو صورة مصدقة عنه (ساري المفعول) أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً أو صورة مصدقة عنه مبيناً فيها مكان الولادة.

ز.دفتر خدمة العلم مؤجل .

ح . نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول ويحمل الرقم الوطني والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات ومدارس الثقافة العسكرية.



ملاحظات :

أ. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو به نقص في الوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة .

ب.على المتقدم للتجنيد أن يقدم الأوراق الثبوتية المطلوبة والوثائق وان تكون صحيحة وعكس ذلك لن ينظر بطلبه.

جـ. على كل من كان له طلب تجنيد سابق في المركز العسكري للتجنيد التقدم مرة أخرى بطلب تجنيد من خلال الموقع الالكتروني المعتمد أعلاه .

د. يتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الالكتروني المخصص للغاية أعلاه والذي سيتم تفعيلة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 .



