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الجمعة، 06-08-2021 02:25 م

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

الجيش


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية و بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى فرارهم داخل العمق السوري وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.



 




 

 


 

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