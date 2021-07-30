الجمعة 30-07-2021
الوكيل الاخباري

الجيش : إحباط محاولتي تهريب مخدرات من سوريا

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الجمعة، 30-07-2021 04:45 م

الجيش : إحباط محاولتي تهريب مخدرات من سوريا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الجمعة، على واجهتها محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

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وقال المصدر إن قواعد الاشتباك طُبقت، مما أدى إلى إلقاء القبض على شخص وإصابة العديد منهم وفرار بقية الأشخاص إلى داخل العمق السوري.
وبعد تفتيش منطقتي التهريب عُثر على 362600 حبة كبتاغون خدرة و273 كف من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن يحتوي على 30 طلقة للسلاح ذاته وجهاز رؤية ليلي.


وحُولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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