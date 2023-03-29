الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

الوكيل الإخباري-
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة للفرع العلمي (ناجــح) فأعلى وذلك للعمل في مجال تشغيل الطائرات المسيرة وحسب حاجة القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي وضمن شروط محددة.اضافة اعلان
على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (DPATAJNEED.JAF.MIL.JO) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0800) من يوم الأحد الموافق 02/04/2023 ولغاية الساعة (2400) من يوم الثلاثاء الموافق 11/04/2023.
سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط بواسطة رسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني أو الهاتف الخلوي والذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه
الشروط:
.أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية
ب. أن يكون من مواليد 1/1/1996 ولغاية 31/12/2005
جـ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة ( ناجــح ) للفرع العلمي فقط وبمعدل لا يق (75 %) وأن لا يقل المعدل في في مادة اللغه الإنجليزيه عن (65%)
د. أن لا يقل الطول عن (160سم) للذكور و (150سم) للإناث وان يتناسب الوزن مع الطول
هـ. أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية
و. أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة
ز. أن يجتاز الفحوصات المقررة (الفحص الطبي، المقابلة الشخصية، الفحوصات المحددة بذلك)
حـ. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس /الدبلوم في أحد التخصصات التالية
(1) الملاحة الجوية والطيران
(2) الهندسة الإلكترونية/الحاسوب/الاتصالات
(3) نظم المعلومات الحاسوبية
(4) النظم الكهربائية والاجهزة الدقيقة
(5) الكترونيات الطيران
(6) الأمن السيبراني/ امن المعلومات والشبكات /امن نظم المعلومات والجرائم الرقمية
ط. أن يكون للمتقدم خبرة أومقدرة على التعامل مع برامج المشبهات الإلكترونية
ي. أن تكون المتقدمة من الإناث غير متزوجة
ك. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف
ل. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية
الوثائق المطلوبة:
أ. الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهيه وصورة مصدقة عنها
ب. كشف علامات الثانوية العامه الأصلي
جـ. الشهادة الدراسية لأخر مؤهل علمي الأصلية أو مصدقه
د. قيد فردي حديث (للأناث) يثبت الحالة الاجتماعية
ه. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطية من هيئة المصابين العسكريين تثبت إصابة أحد الوالدين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء
نقاط عامه:
أ. على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيـح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).
ب. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصليه أو مصدقه حسب الأصول.