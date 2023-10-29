الجيش يفند شائعات ويؤكد : طلبنا منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة

الوكيل الاخباري - أكد مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري بشأن ما يشاع حول وجود قواعد أمريكية في البلاد إلى أنه "لا يوجد قواعد أمريكية في الأردن، لدينا مجموعات أمريكية وجزء منها تعمل على تدريب مرتباتنا ونقل أحدث ما توصل في علم الأسلحة، ولدينا مجموعات فنية تعمل على صيانة وتحديث ما لدينا من الأسلحة، ومجموعات في الميدان لنقل الخبرة".



وزاد، "أن هذه المجموعات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة حجم التهديدات التي تواجه الدولة التي تعد واحة استقرار بمحيط ملتهب، فالقرار الاستراتيجي في الدولة التحالف مع القوة العظمى وهي الولايات المتحدة وعمره 72 عامًا".



وقال، إن العام المقبل سيقام التمرين الاعتيادي "الأسد المتأهب"، ويحضر لدينا قوات مسلحة من 30 جنسية.



وتطرق إلى أن الأردن لديه علاقات قوية مع مختلف الحلفاء يستثمرها؛ لذا طلبنا من الجانب الأمريكي تعزيز منظومتنا الدفاعية الجوية بصواريخ الباتريوت، وهي مكلفة ولا يمكن توظيفها بالإمكانيات المحلية ونحتاج إلى شريك استراتيجي، ولا سيما أننا نحيط بالتهديدات من الاتجاهات كافة وليس الغربي فقط.



ونوه إلى أن صواريخ الباتريوت تعد الأفضل في مواجهة الصواريخ الباليستية، والباتريوت هو سلاح دفاعي، وكما طلبنا منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، والتي أصبحت تهديدًا على الاتجاهات كافة للبلاد وتستخدم بتهريب المخدرات.

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