الجيش ينفذ خطة فرض الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - شرعت القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي مساء أمس الخميس، بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

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يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مواجهة جائحة كورونا.



وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية واتاحة المجال لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.

يشار إلى أن حظر التجوّل الشامل يبدأ الساعة الواحدة من منتصف ليلة الجمعة، ولمدة 48 ساعة، لينتهي الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الأحد، ويستثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الإزمات.

المصدر : بترا

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