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الخميس، 02-12-2021 11:54 ص

الجيولوجيين : دراسات أولية تشير إلى احتمالية وجود نفط في الجفر والسرحان

نفط5


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور إن الدراسات الأولية تشير إلى احتمالية وجود نفط في منطقتي الجفر والسرحان .

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وأضاف النسور اليوم الجمعة لـ " الوكيل الإخباري" أن نسبة وجود ثروة نفطية في المملكة هي احتمالية قد تصيب أو تخيب ، منوها أن ذلك يعتمد على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط و التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية.


وصرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر و السرحان وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط عام 2022.


 




 

 


 

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