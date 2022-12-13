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الثلاثاء، 13-12-2022 05:47 م

الحاج توفيق رئيسا لغرفة تجارة عمان

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الوكيل الاخباري - اختار مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الجديد في أول اجتماع له، اليوم الثلاثاء، خليل الحاج توفيق رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة.

كما اختار المجلس نبيل الخطيب نائباً أول للرئيس، وبهجت حمدان نائباً ثانيا ومحمد طهبوب أمينا للسر وخطاب البنا أميناً للصندوق وفلاح الصغيّر نائباً لأمين السر، وعلاء الدين ديرانية نائباَ لأمين الصندوق، وأمجد السويلميين (أبو سويلم) وأسعد القواسمي أعضاء.

وقرّر المجلس تسمية عضو المجلس أمجد السويلميين (أبو سويلم) ممثلا للغرفة في مجلس أمانة عمان الكبرى وعلاء الدين ديرانية ممثلاً للغرفة في مجلس محافظة العاصمة.

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