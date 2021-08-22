الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الادارية الجديدة لنقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق نقيبا لتجار المواد الغذائية، لدورة جديدة تمتد حتى عام 2024 ،وللمرة الثالثة على التوالي.

اضافة اعلان



كما اختارت الهيئة الادارية بالاجتماع الذي عقدته مساء أمس السبت، بعد فوزها بالتزكية، خلدون العقاد نائبا للنقيب وحمد العموري نائبا ثانيا ويوسف فرجيان امينا للسر وعلي الملاح امينا للصندوق وفراس الصغير نائبا لأمين السر ورائد حبيبة نائبا لأمين الصندوق والمهندس وائل ابو قياص والمهندس نبيل الفريد اعضاء.

وقُبيل اجتماع مجلس الادارة، عقدت الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي وصادقت بالاجماع على التقريرين الاداري والمالي والميزانية العمومية للعامين 2019 - 2020 ، واختيار مدقق للحسابات للعام 2021.



وكان مدير عام النقابة زهير حرب، أعلن بداية الاجتماع السنوي، اسماء الفائزين بالتزكية بعضوية مجلس الادارة للدورة الجديدة 2021 و 2024 ، عملا بنص المادة التاسعة من النظام الداخلي.



وناقش أعضاء الهيئة العامة للنقابة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، مطالبين الحكومة بإعطاء القطاع اهتماما أكبر وتقديم تسهيلات للمستوردين الذين يسهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وتأمين المملكة بمخزون استراتيجي من المواد الغذائية .



وقال الحاج توفيق ان مجلس الادارة أمامه تحديات عديدة تواجه قطاع المواد الغذائية، سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي ستعقده النقابة الأسبوع المقبل.



واكد الحاج توفيق الذي يتسلم رئاسة النقابة للمرة الخامسة منذ عام 2006، أن قطاع المواد الغذائية يحتاج لمزيد من الاهتمام الذي يستحق، مبينا ان المجلس الجديد سيعمل بكل طاقاته لمواجهة التحديات والمعيقات.



وعبر الحاج توفيق عن شكره لوزارة العمل لتعاونها لإجراء أول انتخابات لنقابة أصحاب عمل منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا .



يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية قد تأسست عام 1973 وترأس أول مجلس ادارة لها المرحوم خالد دروزة، وتضم بعضويتها مستوردين و مصنعين وتجار جملة وتجزئة ومولات و هايبرماركت من عموم المملكة.

