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الأحد، 09-05-2021 12:43 ص

الحاج توفيق: ننتظر إجراءات وقرارات الحكومة بعد العيد

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الوكيل الاخباري  – قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن المحلات التجارية موجودة في الشوارع والمجمعات وأمام أعين المراقبين وهناك مخالفات قاسية لمن لا يلتزم بأوامر الدفاع.
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وأوضح في منشور عبر “فيسبوك” السبت، أن “الكل ينتظر ما سيحصل خلال عطلة العيد وأثر الزيارات واللقاءات والتجمعات على عدد الإصابات وانتشار الوباء ونسبة الفحوصات الإيجابية وبعد ذلك سيتم تقييم الوضع وبالتالي اتخاذ إجراءات وقرارات، وندعو الله أن لا ترتفع هذه الأرقام”.

ولفت إلى أن “لا أحد يستطيع منع الناس خلال عطلة العيد من التنقل بين المحافظات وبين المدن والقرى والأحياء لزيارة الأرحام والأقارب والاصدقاء ويبقى الالتزام والوعي هو المعيار”.

 




 

 


 

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