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الخميس، 25-01-2024 01:13 م

الحالة الصحية للفنان الأردني محمد العبادي بعد تعرضه لوعكة صحية

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الوكيل الإخباري- أصيب الفنان الأردني محمد العبادي بالتهاب رئوي حاد تسبب بادخاله الى المستشفى الليلة الماضية  . 

وأكد الفنان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" اليوم الخميس أن حالته الصحية مستقرة الآن، وعاد إلى منزله: "الحمد الله والشكر لله فهو الشافي وهو المعافي، فقد منَّ علي بالشفاء العاجل وعدت إلى بيتي سالماً معافى، والحمد لله على كل شيء، والشكر الموصول إلى أحبتي وأسرتي الأردنية وجميع من سأل عني من أحبائي في الوطن العربي، فقد غمرتموني بدعواتكم التي كانت جزءًا في شفاءي. لكم جميعًا كل الحب والتقدير".

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وكانت نقابة الفنانين قد اعلنت يوم أمس الأربعاء ان الفنان محمد العبادي يرقد على سرير الشفاء اثر وعكة صحية اصابته .


يذكر أن الفنان محمد العبادي من أبرز الممثلين الأردنيين في سبعينيات القرن الماضي وما بعدها ومن أبرز اعماله مسلسل  " نمر بن العدوان  " و" الحطب والنار" و "الدرب الطويل".

 

 




 

 


 

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