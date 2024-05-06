حفل تكريم لأمهات أطفال ذوي الإعاقة في الزرقاء تحت رعاية حزب تيار الإتحاد الوطني وجمعية انهض بتميزك

الوكيل الاخباري - في خطوة تعكس التزامه بدعم قضايا ذوي الإعاقة، رعى حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني حفل تكريم لمجموعة من الأمهات اللواتي يرعين أطفالاً ذوي إعاقة.

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أقيم الحفل في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء، بتنظيم من جمعية انهض بتميزك لذوي الإعاقة وبحضور شخصيات بارزة من الحزب.



افتتح الحفل الكابتن زهير محمد الخشمان، عضو المكتب السياسي للحزب، بطلب قراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، مؤكداً على سعي الحزب نحو التشاركية والتعاون في جميع القضايا، وخاصة تلك التي تخص ذوي الإعاقة. وأشار إلى إيمان الحزب بأهمية دور أعضائه في دعم هذه الفئة.



الدكتورة ردينة العطي، عضو حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، أثنت على جهود الحزب والجمعية في دعم برامج ذوي الإعاقة، وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب البرامجية في العمل السياسي اليومي والتحضير للمستقبل.



أما الآنسة رائدة أبو سمره، مساعد الأمين العام لشؤون ذوي الإعاقة، فتحدثت عن النهج المتميز الذي يتخذه حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني في تمثيل ذوي الإعاقة ضمن هياكله القيادية، مشيرة إلى أن الحزب يضم عدداً كبيراً من الأعضاء ذوي الإعاقة، مما يعكس التزامه القوي تجاه هذه الفئة.



الحفل، الذي شهد تفاعلاً كبيراً وحضوراً مكثفاً من مختلف أفراد المجتمع، يعكس الدعم المجتمعي الواسع لمبادرات الحزب والجمعية ويؤكد على الدور الهام الذي يلعبه في تعزيز الوعي والدعم لذوي الإعاقة في المجتمع الأردني.































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