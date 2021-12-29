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الأربعاء، 29-12-2021 01:09 م

الحبس لنقيب ممرضين سابق وغرامة 31 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - قررت الهيئة السابعة في جنايات الفساد، حبس نقيب ممرضين سابق 3 شهور وتضمينه مبلغ 31 ألف دينار، وذلك لإساءته استخدام السلطة.

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وكان النقيب حصل على قروض دون ضمانات ودون تسديد منذ العام 2006 وحتى العام 2014، بهدف شراء سيارة، كما كان يتقاضى راتبين بواقع 3400 دينار من النقابة.


ووفق ما أظهر القرار القابل للاستئناف، فإنه لا يوجد ضمانات لتسديد المبلغ، حيث تم تضمينه قيمة القرضين الذي احتصل عليهما.


يشار إلى أنه ترأس القاضي الدكتور رمزي العظامات بعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام الفساد معاوية السعايدة.

 




 

 


 

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