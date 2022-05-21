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السبت، 21-05-2022 05:00 م

الحزن يخيم على الجامعة الهاشمية بعد وفاة الطالبة زين

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، وأسرة الجامعة، والطلبة، الطالبة زين محمد الأحمد/قسم الاقتصاد/كلية الاقتصاد والعلوم الادارية التي انتقلت الى جوار ربها اليوم السبت 21-5-2022.

 وفي ادراج لادارة الجامعة عبر صفحتها على الفيسبوك دعت الى الله سبحان وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواســـــع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

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