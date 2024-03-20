الحزن يخيم على جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - نعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستاذ الدكتور عبدالودود مصلح واسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة الدكتور محمد فوزي الحنيطي/ الأستاذ المشارك في كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وقالت الجامعة في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك إن الدكتور الحنيطي توفي أثر حادث سير مؤسف .



وتابعت "سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء."