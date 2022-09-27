الثلاثاء 27-09-2022
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الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة غرام في عمان
عين على القدس يرصد منع الاحتلال للمقدسيين من الصلاة بالمسجد الأقصى
الملك يبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي مع اليابان
الصحة: مطعوم الكوليرا ليس مدرجا في برنامج التطعيم الوطني
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أخبار الشركات
زين تختتم هاكاثون التغير المناخي وتقدّم 10 آلاف دينار للمشاريع المُختارة
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البنك العربي أفضل بنك للخدمات الرقمية المقدمة للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن للعام 2022
بنك الإسكان راعي ذهبي لمؤتمر "القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي"
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كورونا
عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة فيروس كورونا
اصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا