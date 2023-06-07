الحسين للسرطان يقدم ورقة بحثية حول الاعتلالات الجينية الموروثة

الوكيل الاخباري - قدّم باحثون من مركز الحسين للسرطان، ورقة بحثية، خلال المؤتمر الأميركي للأورام المنعقد حالياً في مدينة شيكاغو الأميركية بعنوان: "التطبيق السريري للاعتلالات الجينية الموروثة لمرضى السرطان الأردنيين والعرب".



ووفقا لبيان المركز اليوم الأربعاء، تُعد هذه الدّراسة، التي تحمل الاسم (JO.ECAG) من أضخم الدراسات العالمية، والأكبر على مستوى المنطقة العربية؛ حيث قام الباحثون بدراسة أنماط الاعتلالات الجينية لدى 3313 مريضاً أردنياً وعربياً، شُخّصوا بإصابتهم بأورام سرطانية مُختلفة خلال العامين المنصرمين، مثل: سرطان الثدي، والمبيض والقولون والبروستات وغيرها.



وقال مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، إنّ تشخيص وعلاج مرض السّرطان يشهد هذه الأيام ثورة حقيقية من خلال تبني استراتيجية الطب الدقيق، الذي يستند إلى معرفة الطبيعة الجينيّة لكل ورم، وتصميم علاج دقيق وموجّه يعمل على خصائص هذه الطفرات الجينيّة، مُضيفاً أن المركز يواكب التطور الهائل في العلاج الموجّه من خلال توفير الرعاية الطبية لمرضاه، لما يعود عليهم بالفائدة ولتحقيق نسب شفاء أعلى من ذي قبل.



وأثنى منصور على جهود الفريق البحثي المميزة، الذي قام على هذه الدراسة، واعتبرها حجر الزاوية في فهم الطبيعة الوراثية للسرطان في الأردن والمنطقة مشيرا إلى أن هذه الدراسة ومثيلاتها ستسهم في توفير العلاج الأمثل لكل مريض بشكل خاص وفقاً لخريطته الجينيّة.

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